Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Продовольствие и товары первой необходимости в качестве гуманитарной помощи Сирии передала Ростовская область. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артёмов.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

«В общей сложности собрано 20,8 тонн гуманитарной помощи, в том числе рис, сахар, мука и растительное масло. Продукты питания предоставили предприятия Ростова-на-Дону, Батайска, Шахт, Кагальницкого, Зерноградского, Песчанокопского и Шолоховского районов», — уточнил он.

Гуманитарный груз распределят между наиболее нуждающихся в помощи регионов и учреждений.