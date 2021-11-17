Ульяновск, 17 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Ульяновске выясняют причину задымления в торговом центре, из которого эвакуировали 435 человек, в том числе десятки детей. Об этом сообщает управление МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Детекторы дыма

ЧП произошло вечером 16 ноября в торгово-развлекательном центре «Аквамолл» в Засвияжском районе Ульяновска. Спасателям поступил сигнал о задымлении в подсобном помещении одного из магазинов.

Совместно с персоналом ТРЦ из здания эвакуировали 435 человек, включая 40 детей. Через полчаса сотрудники вернулись на рабочие места.

В ведомстве отмечают, что погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работали 66 человек. Причина задымления устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный пожар произошёл в Ульяновске на складе мебельной продукции. Его тушили 9 ноября более 50 брандмейстеров, площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. метров.

Подробнее: Крупный пожар на мебельном складе в Ульяновске тушили более 50 спасателей