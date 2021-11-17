Канберра, , 10:54 — REGNUM Миллионы огненно-красных крабов начали покидать джунгли острова Рождества, расположенного у побережья Западной Австралии, по направлению к океану. На видео и фотографиях запечатлены несметные полчища крабов по всему острову, которые передвигаются по мостам, дорогам и даже у входов в офисные здания. Об этом 16 ноября сообщил телеканал Nine News.

Краб (сс)skylark

Крабов так много, что сотрудникам национального парка «Остров Рождества» приходится время от времени убирать их с дорог, чтобы их не раздавили машины.

«На протяжении многих лет люди съезжались со всех уголков мира, чтобы стать свидетелями этого явления дикой природы», — поделилась в интервью телеканалу исполняющая обязанности менеджера национального парка Бьянка Прист.

14 ноября жители поселка Драмсайт не смогли покинуть свой район из-за огромного количества крабов на дорогах. Зрелище впечатляющее, но для жителей оно не ново.

Зоологи объясняют, что как только крабы достигнут побережья, они окунуться в море, чтобы пополнить запасы влаги, после чего они начнут спариваться перед тем, как отправиться обратно в джунгли.