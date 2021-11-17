Баку, 17 ноября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В ходе боёв на границе с Арменией погибли семеро военнослужащих вооружённых сил Азербайджана. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным ведомства, погибли лейтенант, прапорщик, младший сержант и четверо рядовых. Также сообщается о десяти раненых в ходе боестолкновений.

«Ситуация на азербайджано-армянской государственной границе стабилизировалась с 16 ноября. Диверсия и военная авантюра, совершенная Арменией на государственной границе, полностью провалились», — говорится в сообщении.

Ранее в минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны погиб один человек, 13 военнослужащих попали в плен и 24 пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана «вторглись» на армянскую территорию. 16 ноября Баку обвинил армянскую сторону в попытке захватить господствующие высоты. Обе стороны сообщали о боях на границе. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств обеих стран созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, боевые действия прекратились.