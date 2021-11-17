Санкт-Петербург, 17 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Сын убитого мужчины, расчлененное тело которого нашли в сумке в реке Смоленке на Васильевском острове Петербурга, признался в совершении убийства и попытке скрыть его следы. Ему уже предъявлено обвинение. Об этом 17 ноября проинформировали в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Ружьё

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 16 ноября на набережной реки Смоленки рабочие обнаружили тележку с сумкой, в которой находились расчлененные останки мужчины. Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили паспорт погибшего и оперативно установили его личность.

Убитым оказался 66-летний петербуржец, бывший адвокат, а ныне предприниматель, который 14 ноября пропал без вести. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). После чего был задержан сын погибшего.

«В настоящее время в совершении преступления предъявлено обвинение 35-летнему сыну потерпевшего, который признался в инкриминируемых ему деяниях», — рассказали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 13 ноября в квартире дома №1 по Новосмоленской набережной обвиняемый в ходе ссоры со своим 66-летним отцом, возникшей на почве личных неприязненных отношений, выстрелил в голову родителю из охотничьего ружья. После чего решил скрыть следы преступления, приобрел в магазине две тележки и две хозяйственные сумки, в которые сложил расчлененные электролобзиком части тела отца и выбросил их в реку.

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, а также поиск других частей тела потерпевшего. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, по данным издания «Фонтанка», погибший и его предполагаемый убийца — бывшие адвокаты. Отец приостановил адвокатскую деятельность и занялся бизнесом. Его сын также перестал работать адвокатом, что не нравилось его отцу и из-за чего между ними часто происходили ссоры.