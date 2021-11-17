Петропавловск-Камчатский, , 10:40 — REGNUM На Камчатке увеличат темпы строительства краевой больницы. Небольшое отставание от графика возникло из-за задержки отгрузки стройматериалов в портах Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе министерства строительства и жилищной политики региона.

Строительство многопрофильной больницы N-vartovsk.ru

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Здание строят в темпе тысяча кубометров железобетонных конструкций в месяц. Этот показатель министр строительства и жилищной политики Камчатского края Андрей Дегодьев назвал хорошим, но отметил, что его необходимо увеличить в 1,5−2 раза, чтобы завершить строительство здания в срок. Достроить больницу намерены в 2022 году.

«Всего объём железобетонных работ по возведению всех необходимых конструкций и сооружений составляет около десяти тысяч кубометров, для выполнения данных работ необходимо порядка трёх-четырёх тысяч тонн цемента и двух тысяч тонн металлоконструкций: арматура, металлокаркас, металлопрокат. Все поставки идут с материка, учитывая достаточно сложную обстановку в портах Приморского края, поставки задерживаются. Но вопрос находится на контроле полпреда Юрия Трутнева и минтранса Камчатского края, мы в ручном режиме ускоряем поставки стройматериалов для строительства социально-значимых объектов. В течение полутора-двух месяцев все поставки будут осуществлены, и мы выйдем на плановые показатели», — обещал Андрей Дегодьев.

Темпы строительства также намерены наращивать за счёт увеличения количеств рабочих. В ближайшее время количество задействованных на стройке сотрудников увеличат на 120.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае стабилизируется ситуация с перевозками грузов, долгое время ожидавших отправки в портах Приморского края. В регион отправлены более 1100 контейнеров.