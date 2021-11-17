Коллапс в порту Приморья тормозит строительство краевой больницы Камчатки
Петропавловск-Камчатский, 17 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. На Камчатке увеличат темпы строительства краевой больницы. Небольшое отставание от графика возникло из-за задержки отгрузки стройматериалов в портах Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе министерства строительства и жилищной политики региона.
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Здание строят в темпе тысяча кубометров железобетонных конструкций в месяц. Этот показатель министр строительства и жилищной политики Камчатского края Андрей Дегодьев назвал хорошим, но отметил, что его необходимо увеличить в 1,5−2 раза, чтобы завершить строительство здания в срок. Достроить больницу намерены в 2022 году.
Темпы строительства также намерены наращивать за счёт увеличения количеств рабочих. В ближайшее время количество задействованных на стройке сотрудников увеличат на 120.
Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае стабилизируется ситуация с перевозками грузов, долгое время ожидавших отправки в портах Приморского края. В регион отправлены более 1100 контейнеров.