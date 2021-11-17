Екатеринбург, , 10:41 — REGNUM На Среднем Урале проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошёл 17 ноября на улице Косарева в Екатеринбурге. Там произошло возгорание сторожки. Охранник, находящийся в ней погиб. Чтобы установить причины возгорания и гибели мужчины следователи СКР проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу добавили, что сообщение о пожаре поступило в отдел полиции в 2:40. На место происшествия выезжала следственно-оперативная бригада. Личность погибшего устанавливают.