Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с 17 ноября находится с официальным визитом в Сербии для проведения встреч с местными чиновниками и бизнесменами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Белград ZlatanJovanovic

Александр Беглов вместе с петербургской делегацией в ходе поездки планирует встретиться с главами министерств и ведомств Сербии. Запланирована также беседа с мэром Белграда Зораном Радойичичем.

Помимо встреч с чиновниками, губернатор Петербурга станет участником торжественной церемонии открытия бюста Александра Невского — точно такой же установлен в сентябре 2021 года Александро-Невской лавре Петербурга ‑ и встретится с патриархом сербским Порфирием.

Напомним, 10 сентября 2021 года Александр Беглов и мэр Белграда подписали в Петербурге соглашение о торгово-экономическом, социальном, гуманитарном и культурном сотрудничестве на 2021−2024 годы. В сентябре глава Петербурга отмечал, что это благоприятно повлияет на развитие экономической, культурной и социальной сферы городов-побратимов двух стран.