Москва, , 10:39 — REGNUM Некапитальные физкультурно-оздоровительные комплексы планируется построить на 11 участках в Москве, сообщил 17 ноября глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Спортзал Алексей Колчин © ИА REGNUM

Он рассказал, что предметом предстоящих аукционов станет право на заключение договора на размещение объекта спортивного назначения. Общая площадь 11 участков превышает 111 тыс. кв. метров. Начальные цены стартуют от 3 369,73 рублей до 188 962,75 рублей в зависимости от участка.

«Договор аренды с победителем аукциона заключается на 49 лет. Начальная цена таких лотов зависит от площади участка и формируется из расчета 0,05% от кадастровой стоимости», — рассказал Щербаков.

Он напомнил, что торги на право размещения некапитальных объектов проводятся в Москве с 2020 года, на них уже реализовано 33 участка общей площадью 180 тыс. кв. метров.