Москва, 17 ноября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Некапитальные физкультурно-оздоровительные комплексы планируется построить на 11 участках в Москве, сообщил 17 ноября глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Спортзал

Он рассказал, что предметом предстоящих аукционов станет право на заключение договора на размещение объекта спортивного назначения. Общая площадь 11 участков превышает 111 тыс. кв. метров. Начальные цены стартуют от 3 369,73 рублей до 188 962,75 рублей в зависимости от участка.

«Договор аренды с победителем аукциона заключается на 49 лет. Начальная цена таких лотов зависит от площади участка и формируется из расчета 0,05% от кадастровой стоимости», — рассказал Щербаков.

Он напомнил, что торги на право размещения некапитальных объектов проводятся в Москве с 2020 года, на них уже реализовано 33 участка общей площадью 180 тыс. кв. метров.