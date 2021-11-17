Кемерово, , 10:39 — REGNUM В Кемеровской области назначен прокурор Чебулинского района. Им стал юрист 1 класса Андрей Гусаченко, сообщило региональное ведомство.

Прокуратура Ysia.ru

Уточняется, что до назначения на должность прокурора Чебулинского района с декабря 2019 года Гусаченко занимал должность заместителя прокурора Яйского района. Стаж службы в органах прокуратуры составляет шесть лет.

Также назначен прокурор Яйского района. Эту должность занял младший советник юстиции Станислав Лисовский.

До назначения на должность прокурора Яйского района Лисовский с июня 2019 года занимал должностьзаместителя прокурора Мариинска. Стаж службы в органах прокуратуры — восемь лет.

Отмечается, что оба они назначены приказом генерального прокурора Российской Федерации.