Кемерово, 17 ноября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области назначен прокурор Чебулинского района. Им стал юрист 1 класса Андрей Гусаченко, сообщило региональное ведомство.

Ysia.ru Прокуратура

Уточняется, что до назначения на должность прокурора Чебулинского района с декабря 2019 года Гусаченко занимал должность заместителя прокурора Яйского района. Стаж службы в органах прокуратуры составляет шесть лет.

Также назначен прокурор Яйского района. Эту должность занял младший советник юстиции Станислав Лисовский.

До назначения на должность прокурора Яйского района Лисовский с июня 2019 года занимал должностьзаместителя прокурора Мариинска. Стаж службы в органах прокуратуры — восемь лет.

Отмечается, что оба они назначены приказом генерального прокурора Российской Федерации.