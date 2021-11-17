Абакан, 17 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Хакасии ожидается непогода — сильный ветер и снегопад. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности республики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

По данным Хакасского гидрометцентра, 18 ноября в регионе местами ожидается сильный снег, в горах очень сильный снег. Ветер западный 15−20 м/с, местами порывы до 25 м/с.

Жителей Хакасии просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай объявлено штормовое предупреждение.

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