Берн, , 10:38 — REGNUM Европейский регион в настоящий момент снова стал эпицентром пандемии COVID-19. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Европейский регион снова стал эпицентром пандемии. Есть ряд объяснений: «Дельта"-штамм с высоким уровнем заразности, невакцинированные люди или с ослабленным иммунитетом, мероприятия в помещениях из-за холодной погоды», — приводят сообщение пресс-службы «Известия».

В то же время, отмечается, что в Европе ведется успешная кампания по вакцинации от нового заболевания и уточняется, что, согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в данный момент в ЕС и на территории Европейского экономической зоны (ЕЭЗ) прививки сделаны 64,9% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что, по его мнению, нужно делать после контакта с заразившимся COVID-19.