Канберра, , 10:48 — REGNUM В штате Новый Южный Уэльса был арестован 57-летний мужчина по обвинению в мошенничестве на сумму более 2 миллионов долларов. Его обвиняют в подделке миграционных документов. Об этом 16 ноября сообщил телеканал Nine News.

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Мужчина был арестован в своем доме в Терригале утром 16 ноября по подозрению в подделке более чем 130 виз. Лица, получившие рабочую визу, были трудоустроены на предприятиях общественного питания и сельского хозяйства.

В Федеральной полиции Австралии сообщили, что от незаконной деятельности арестованный получил более 2 миллионов долларов.

В случае признания его виновным ему грозит до 10 лет тюрьмы.