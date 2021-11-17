Добрянка, Пермский край, 17 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В городе Добрянке Пермского края на входе в районный суд задержан 72-летний местный житель. Он пытался пронести арсенал колюще-режущих предметов в коробке из-под электросчетчика. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

R59.fssp.gov.ru Изъятые предметы

Известно, что мужчина имеет судимость за убийство. В суд пермяк прибыл в качестве обвиняемого по уголовному делу.

«Осуществляющий пропускной режим судебный пристав по ОУПДС попросил его выложить все металлические и запрещенные предметы, но мужчина ответил, что ничего подобного у него с собой нет. Однако в ходе досмотра личных вещей посетителя в находящейся при нем сумке была обнаружена картонная коробка с надписью «Электрический счетчик «Энергомера», в которой лежали складной нож, вилка, лезвие для бритья, бритвенные кассеты и кусачки для ногтей», — сказали в службе судебных приставов.

Возбуждено административное дело. По итогам его рассмотрения пенсионер оштрафован.