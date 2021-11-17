Москва, , 10:36 — REGNUM Курс доллара к российской валюте 17 ноября пытается закрепить подъём последних дней выше 73 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Деньги Pictures of Money

«Этому движению способствовали общий рост «американца» на валютном рынке, некоторое уменьшение нефтяных котировок Brent ниже $82 за баррель.

Оно связано, в частности, с выходом данных об увеличении запасов чёрного золота в США на 0,7 млн баррелей, тогда как неделей ранее они снижались на 2,5 млн баррелей. Это говорит о возможном сокращении нехватки топлива.

Однако импульс негативного воздействия данных факторов во многом уже учтён в ценах, и продвижение доллара дальше вверх пока затруднено. Он несколько отступает ниже 73 руб. в естественной коррекции после подъёма. Такое позиционирование создаёт локальный технический диапазон для котировок.

Сегодня инвесторы обратят внимание на информацию по инфляции в еврозоне, объём строительства в США, запасы нефти в США по данным минэнерго.

Из российских новостей важным будет сообщение о ВВП страны в III квартале. Ожидается, что он вырос на 4,6% год к году.

В зависимости от выходящей информации наиболее вероятный коридор на день составляет 72,30−73.40 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль ослабел на фоне геополитических рисков