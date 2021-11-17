Москва, 17 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Нефть не решается на резкие движения в том или ином направлении

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

Нефть остается в русле параллельного канала, не решаясь на резкие движения в том или ином направлении, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«По итогам дня 16 ноября нефть марки Brent подорожала лишь символически после неудачных попыток закрепиться над уровнем $83 за баррель.

Сегодня, 17 ноября, с утра фьючерсы умеренно снижаются, в очередной раз испытывая на прочность зону $82.

Прогноз МЭА, которого так ждали участники рынка, не принес ничего нового — агентство оказалось консервативнее своих коллег и оставило прогнозы мирового спроса без изменений.

Тем временем генсек ОПЕК Баркиндо предупредил, что уже в декабре на рынке может сформироваться профицит предложения, что предполагает соблюдение осторожности со стороны альянса ОПЕК+ при определении темпов наращивания добычи несмотря на усиливающееся давление со стороны США и Индии.

Вышедшая 16 ноября поздно вечером статистика от API отразила сокращение запасов бензина почти на 3 млн баррелей, тогда как запасы нефти и дистиллятов выросли на 655 тыс. и 107 тыс. соответственно. Отчет не оказал заметного влияния на рынок, который ждет официальные данные от минэнерго США.

Текущая консолидация на рынке черного золота может продлиться еще какое-то время, но вряд ли будет затяжной. Учитывая вновь усиливающиеся опасения, связанные с пандемией и ростом заболеваемости, существует большая вероятность выхода Brent из диапазона в южном направлении, особенно в условиях продолжающегося роста доллара», — полагает эксперт.

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