Кемерово, 17 ноября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Мемориал Героям-сибирякам станет народным проектом, который объединит все поколения. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Kremlin.ru Сергей Цивилев

«Проект очень важен для сохранения исторической памяти, патриотического воспитания молодежи. Мы решили посвятить мемориал не только кузбассовцам, а всем сибирякам, которые ковали Великую Победу на фронте и в тылу. Сейчас наша задача — собрать максимально подробную информацию о каждом герое-земляке. Мы подключили к этой работе все регионы Сибирского федерального округа — ветеранов, студентов, ученых. Это будет по-настоящему народный проект, который должен объединить нас всех», — сказал Цивилев.

По официальным данным, начало работ запланировано на 15 февраля 2022 года, окончание — на осень 2022 года.