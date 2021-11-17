Чита, , 10:29 — REGNUM В октябре 2021 года в Забайкальском крае потребительские цены на товары и услуги увеличились на 0,9%.Продукты питания подорожали на 1,8%. Значительно увеличились цены на овощи — на 18,7%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Особенно сильно подорожали огурцы свежие (на 48,1%) и помидоры свежие (на 33,7%). Также повысились цены на: морковь (на 6,0%), чеснок (на 2,7%), зелень (на 2,5%), капуста белокочанная свежая (на 1,7%).

Существенный рост цен наблюдался на яйца — на 10,3%, муку — на 6,7%, макаронные изделия — на 5,1%. На отдельные продовольственные товары — какао, колбасу полукопченую и варено-копченую, масло сливочное, бананы, кальмары мороженые, творог жирный и нежирный, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород, сырки творожные, глазированные шоколадом, воду минеральную и питьевую, сметану — цены выросли от 5,4 до 3,1 процента.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 18 по 25 октября 2021 года в Забайкальском крае также больше всего подорожали огурцы свежие: прирост цен на этот овощ составил — 22,7%.

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