Уфа, 17 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Субсидии на авиаперелеты по 17 направлениям из Уфы и обратно могут получить авиакомпании в 2022 году. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

«Субсидии предоставляются на возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от осуществления в текущем году региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева.

Отмечается, что субсидируемые авиаперелеты будут осуществлять авиакомпании «Ямал», Utair, «Азимут», Red Wings, «РусЛайн», S7 Airlines, «ИрАэро».

Сообщается, что девять направлений намерена софинансировать Башкирия в размере 30,5%, столько же планирует выделять другой регион (Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Волгоград, Киров, Красноярск, Челябинск, Пермь, Воронеж, Омск), два направления софинансируется Башкирией на 61% (Самара, Краснодар), шесть направлений софинансируется другими регионами (Новосибирск, Надым, Махачкала, Ноябрьск, Ханты-Мансийск, Салехард).

В результате в следующем году число субсидируемых маршрутов может увеличиться на 30% в сравнении с текущем годом. Авиакомпании могут запустить свыше 1,1 тыс. рейсов из Уфы и обратно, в том числе за счет средств бюджета Башкирии и других регионов.