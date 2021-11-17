Горно-Алтайск, 17 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. На территории Республики Алтай объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 18 ноября ветер усилится до 15−20, по высокогорным районам до 25−30 метров в секунду.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Буран на алтайской дороге

Местами ожидается снег, на перевалах метели, на дорогах возможна гололедица. Жителями рекомендовано соблюдать меры безопасности в этот период.

«Существует высокий риск нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, ограничение движения на автодорогах. В результате порывов ветра возможно разрушение слабо закрепленных конструкций и деревьев», — отметили в ведомстве.

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