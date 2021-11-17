Брянск, , 10:41 — REGNUM Прощание с бывшим главой администрации Брянска Юрием Левиным проходит 17 ноября в Брянске. Он скончался на 67-м году жизни, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Траурная свеча

Юрий Левин родился в Липецке, свою трудовую деятельность начинал рабочим на Липецком тракторном заводе. С 1978 года проживал в Брянске, где окончил Брянский институт транспортного машиностроения. Работал на Брянском машиностроительном заводе, Брянском камвольном комбинате, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства города.

Администрацию Брянска Юрий Левин возглавлял с декабря 1994 по сентябрь 1995 года.