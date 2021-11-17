Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM Приближающийся с северо-запада циклон принесёт в Санкт-Петербург облачную погоду, а также дождь с мокрым снегом. Об этом 17 ноября сообщили ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Зонтик Дарья Драй © ИА REGNUM

По его данным, циклон сохранит в небе над регионом обширные и плотные облачные поля и вызовет небольшие дожди, местами по Ленобласти — с мокрым снегом. Температура воздуха составит +2…+4 градуса, по области 0…+5 градусов. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Отметим, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сырая и промозглая погода в Петербурге сохранится и в четверг, 18 ноября. Ночами и днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0…+2 гр., днем +3…+5 гр. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться.

В пятницу, 19 ноября, также ожидается облачная погода и небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +2…+4 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.