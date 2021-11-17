Сеул, , 10:26 — REGNUM Семь из десяти иностранцев в Южной Корее прошли полную вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства юстиций страны.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оценкам, 72,2% иностранцев, проживающих в Южной Корее, завершили вакцинацию от COVID-19. При этом вакцинированы 71,7% иностранцев, проживающих в стране на законных основаниях, и 74,6% нелегалов.

Между тем по состоянию на 16 ноября на долю иностранцев пришлись 6,2% от общего числа зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи сократили интервал между первоначальной вакцинацией и ревакцинацией пожилых людей против COVID-19.

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