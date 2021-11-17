Элиста, , 10:24 — REGNUM За последние сутки в Калмыкии зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 17 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 683 случая смерти среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии продолжает действовать ряд ковид-ограничений. С 1 декабря в регионе вводится система QR-кодов.

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