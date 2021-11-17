Кемерово, , 10:22 — REGNUM В настоящее время в России нет «детской» вакцины от коронавируса. Об этом сегодня, 17 ноября, в ходе онлайн-брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Кемеровской области Оксана Абросова, отвечая на вопрос: планируется ли вслед за взрослыми вакцинировать детей.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

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«В России ещё нет утверждённой и зарегистрированной вакцины для вакцинации детей и подростков. Как только она будет зарегистрирована, вакцинация будет осуществляться по всей Российской Федерации», — приводит сайт А42-ru слова замминистра.

Напомним, ранее в список обязательной вакцинации от коронавируса вошли кузбассовцыв возрасте 60+.