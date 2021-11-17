Москва, 17 ноября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Жители Москвы при поиске работы рассчитывают на заработную плату, которая выше почти на 50%, чем в среднем по России. Об этом свидетельствуют данные исследования портала Hh.ru.

Ника Егорова Зарплата

«Первое место в рейтинге зарплатных аппетитов ожидаемо заняла Москва — местные соискатели в среднем рассчитывают на зарплату в 76 405 рублей, что на 45% больше, чем в среднем по России», — отмечается в исследовании.

На втором месте находится Санкт-Петербург, где жители хотели бы получать в среднем 54 498 рублей (на 3% больше, чем в среднем по России). На третьем месте Екатеринбург (45 706 рублей).

Наиболее скромные зарплатные запросы у жителей Барнаула, рассчитывающих на 34 533 рублей, что на 34% меньше, чем ожидания по стране в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, в Москве зарплаты рабочих, трудящихся в промышленности, за пять лет выросли в 1,5 раза. Наибольший прирост зарплаты отмечен у сборщиков мебели (+70%) и портных (+63%).

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