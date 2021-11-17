Якутск, 17 ноября 2021, 14:08 — REGNUM После капитального ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» открылся участок окружного шоссе Якутска. По нему запустили движение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства республики.
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Расширенное окружное шоссе позволит снизить нагрузку на городские дорогие и уменьшит количество фур, проезжающих через столицу республики. Дорога протяжённостью 4,2 км теперь четырёхполосная, с широкой проезжей частью. В ходе капремнота обустроены также велодорожки и тротуары.
Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 33 объекта и 30 км дорог. Дороги не только привели в нормативное состояние, но и создали инженерные коммуникации, повысили безопасность движения.