Якутск, , 14:08 — REGNUM После капитального ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» открылся участок окружного шоссе Якутска. По нему запустили движение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства республики.

Шоссе

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«Сегодня для Якутска очень важное событие с точки зрения его транспортной составляющей. Многие годы, если не десятилетия, мы все ждали расширения Окружного шоссе. И вот сейчас оно отвечает современным требованиям дорожной безопасности. Сейчас это качественная дорога, где также имеется сопутствующая пешеходная инфраструктура», — прокомментировал итоги ремонта глава Якутии Айсен Николаев.

Расширенное окружное шоссе позволит снизить нагрузку на городские дорогие и уменьшит количество фур, проезжающих через столицу республики. Дорога протяжённостью 4,2 км теперь четырёхполосная, с широкой проезжей частью. В ходе капремнота обустроены также велодорожки и тротуары.

«Именно наличие и качество дорожно-транспортной инфраструктуры определяют возможность и удобство пользования автодорогами — то есть решают те задачи, для которых разрабатывались национальные проекты», — отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 33 объекта и 30 км дорог. Дороги не только привели в нормативное состояние, но и создали инженерные коммуникации, повысили безопасность движения.