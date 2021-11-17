Пермь, , 10:19 — REGNUM В Пермском крае подвели итоги эффективности введения такой антиковидной меры, как период нерабочих дней. В России он длился с 30 октября по 7 ноября. На региональном уровне была добавлена еще одна неделя. В результате пермяки не работали две недели — с 25 октября. Информация об этом опубликована 17 ноября на портале permkrai.ru.

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Глава минздрава Анастасия Крутень отметила, что в Прикамье существенно сократилось количество госпитализаций. «Мы связываем это с постепенным созданием коллективного иммунитета в регионе. На сегодняшний день свободно свыше 35% коечного фонда (в конце октября — начале ноября этот показатель составлял около 20%). Это при том, что в конце прошлой недели мы перевели в штатный режим работы 200 коек», — сказала министр.

По состоянию на 16 ноября, в Пермском крае развернуто 6699 коек для пациентов с COVID-19, из них 4335 заняты.

К позитивным итогам чиновники минздрава относят и то, что за две недели нерабочих дней снизилось на почти 25% количество вызовов скорой медицинской помощи, и более чем на 20% — число обращений за неотложной медицинской помощью. Благодаря снижению числа контактов между людьми, существенно сократилось и число заражений.

В министерстве подчеркнули, что сейчас главной задачей является укрепление сформировавшейся тенденции к вакцинации у граждан. Пермяков призвали со всей ответственностью отнестись к прохождению иммунизации от СOVID-19, чтобы быстрее выйти из той тяжелой эпидемической ситуации, в которой все оказались.