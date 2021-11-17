Вашингтон, , 10:18 — REGNUM В популярном многопользовательском экшене Smite стартовало событие-кроссовер с франшизой «Трансформеры». Об этом 17 ноября пишет издание Eurogamer.

Оптимус Прайм из «Трансформеров» в Smite Скриншот с YouTube

В рамках ивента геймеры смогут приобрести уникальные облики персонажей из вселенной «Трансформеров». В частности, им станет доступен костюм Мегатрона для Ра, Оптимуса Прайма для Геба и Старскрима для Цзин Вей.

Напомним, что Smite — это соревновательная игра, в которой боги из различных пантеонов сражаются в командах друг против друга. Её релиз состоялся ещё в 2014 году.

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