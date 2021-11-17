Элиста, , 10:17 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 17 ноября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Permkrai.ru

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Лечение в ковидных госпиталях получают 468 пациентов. Состояние 31 человека врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 1 804 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 33 096 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 31 428 пациентов.

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