Элиста, 17 ноября 2021, 10:17 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 17 ноября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.
Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»
Лечение в ковидных госпиталях получают 468 пациентов. Состояние 31 человека врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 1 804 жителя республики.
За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 33 096 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 31 428 пациентов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии подтверждено более 33 тыс. заражений коронавирусом