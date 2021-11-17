Иерусалим, , 10:17 — REGNUM Сообщения СМИ о ракетных ударах ВВС Израиля по району столицы Сирии не стали 17 ноября комментировать в пресс-службе израильской армии.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ», — приводит ответ представителя пресс-службы армии Израиля на соответствующий вопрос ТАСС.

При этом ранее сирийской государственное агентство SANA сообщило о двух выпущенных израильскими ВВС ракетах по южной части Дамаска, одну из которых удалось перехватить. Также уточнялось, что в результате обстрела нет жертв среди военнослужащих и мирного населения Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, 16 ноября база шиитских отрядов, расположенная в сирийском городе Бу-Кемаль на границе с Ираком, была атакована неизвестными с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).