Тбилиси, , 10:17 — REGNUM Депутатов Европарламента нужно разделять на друзей Грузии и друзей бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили. С таким заявление выступил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахизде.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

Он прокомментировал заявления ряда европейских политиков в поддержку Саакашвили и его требований о переводе в гражданскую клинику.

«Есть небольшая группа лоббистов, к которой относится и один из европарламентариев, приехавший в Грузию. Они давно являются лоббистами криминальной политической силы и разделяют ответственность за преступления, совершённые до 2012 года», — сказал Кобахизде.

Лидер «Мечты» добавил, что, если лоббистская деятельность в поддержку Саакашвили продолжится, то таких политиков будут называть «покровителями криминалов».

Ранее в Грузию прибыла депутат Европарламента Анна Фотыга. Она хотела навестить Саакашвили в тюрьме, но власти ей отказали. После этого евродепутат публично выразила сожаление по данному поводу и не исключила, что на это будет реакция Евросоюза.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники ежедневно проводят акции протеста, требуя перевести его в гражданскую клинику, что «защитить жизнь». Сам экс-президент заявил, что готов прекратить голодовку, если власти выполнят его требование о переводе в клинику.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕСПЧ не поддержал требование Саакашвили о переводе в клинику