Джакарта, , 10:16 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо назначил Андика Перкаса командующим вооруженными силами страны, сообщает CNN Indonesia.

Солдаты вооруженных сил Индонезии AWG97

Андика Перкаса занял должность, оставленную маршалом Хади Тьяхджанто, который вышел на пенсию в ноябре 2021 года.

Срок полномочий нового командующего вооруженными силами Индонезии ограничен 13 месяцами, так как Андика Перкаса также должен выйти на пенсию в ноябре 2022 года в возрасте 58 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки беженцев из Афганистана устроили демонстрацию перед офисом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Индонезии.

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