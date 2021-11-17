Джакарта, 17 ноября 2021, 10:16 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо назначил Андика Перкаса командующим вооруженными силами страны, сообщает CNN Indonesia.
Андика Перкаса занял должность, оставленную маршалом Хади Тьяхджанто, который вышел на пенсию в ноябре 2021 года.
Срок полномочий нового командующего вооруженными силами Индонезии ограничен 13 месяцами, так как Андика Перкаса также должен выйти на пенсию в ноябре 2022 года в возрасте 58 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, десятки беженцев из Афганистана устроили демонстрацию перед офисом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Индонезии.
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