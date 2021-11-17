Лондон, , 10:16 — REGNUM Супруга российского олигарха Игоря Изместьева, отбывающего пожизненный срок за организацию убийств, скончалась в Лондоне. Об этом сообщает 17 ноября издание StarHit.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

О смерти Ирины Изместьевой написала в соцсетях её подруга. По её словам, в последнее время женщина кашляла и плохо себя чувствовала, врачи помочь ей не смогли. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Знакомый с Изместьевой бизнесмен Евгений Чичваркин рассказал о её участии в затяжном имущественном споре. Судебные разбирательства, по его словам, изматывали женщину. Он выразил надежду, что причину смерти установят британские службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году Игоря Изместьева приговорили к пожизненному тюремному сроку за организацию серии убийств. В 2001—2006 годах он представлял Башкирию в Совете Федерации.

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