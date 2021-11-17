Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM Вход в вестибюль №1 станции «красной» ветки Петербургского метрополитена «Площадь Ленина» был временно закрыт для пассажиров из-за неисправности эскалатора. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе городской подземки.

Площадь Ленина в Петербурге и Финляндский вокзал Дарья Драй © ИА REGNUM

«Уважаемые пассажиры, просим временно пользоваться для входа вестибюлем №2», — говорилось в сообщении, выпущенном в 10:11 мск.

Но уже в 10:16 мск вестибюль №1 станции «Площадь Ленина» был вновь открыт для входа пассажиров.

Станция «Площадь Ленина» находится у Финляндского вокзала, а вестибюль №1 встроен в левую часть здания вокзала, на который прибывают многочисленные пригородные поезда из Ленобласти и пригородов Петербурга.