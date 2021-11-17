Ростов-на-Дону, 17 ноября 2021, 10:14 — REGNUM Управление наружной рекламой Ростова-на-Дону к уже объявленному тендеру на новогоднее оформление объявил ещё один. Сумма во втором тендере составляет 19,5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.
«Комплексное оформление Ростова-на-Дону к проведению празднования Нового 2022 года новыми изделиями» предполагает установку световых замков, фотозоны, композиции с оленями. Подрядчику необходимо изготовить элементы оформления, доставить и установить их к определённым точкам размещения. В стоимость включено также обслуживание композиций и демонтаж.
ИА REGNUM сообщало, что ранее ростовские власти выделили на украшение донской столицы к Новому году 7,2 млн рублей. В стоимость включено украшение фасадов зданий праздничными панно и растяжками, флажками и баннерами.
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