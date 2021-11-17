Ростов-на-Дону, , 10:14 — REGNUM Управление наружной рекламой Ростова-на-Дону к уже объявленному тендеру на новогоднее оформление объявил ещё один. Сумма во втором тендере составляет 19,5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Новый год на курорте Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Комплексное оформление Ростова-на-Дону к проведению празднования Нового 2022 года новыми изделиями» предполагает установку световых замков, фотозоны, композиции с оленями. Подрядчику необходимо изготовить элементы оформления, доставить и установить их к определённым точкам размещения. В стоимость включено также обслуживание композиций и демонтаж.

ИА REGNUM сообщало, что ранее ростовские власти выделили на украшение донской столицы к Новому году 7,2 млн рублей. В стоимость включено украшение фасадов зданий праздничными панно и растяжками, флажками и баннерами.

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