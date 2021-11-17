Москва, , 10:14 — REGNUM Основной ход федеральной трассы М-12 Москва — Казань планируется запустить в 2023 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на выставке «Транспортная неделя», сообщили в Стройкомплексе.

Участок Москва — Казань Rzd.ru

По его словам, в настоящее время ведутся активные работы по строительству трассы М-12 Москва — Казань. Строительство ведут около 15 тысяч человек. «Дополнительные въезды и съезды на трассу будут построены в 2024 году», — уточнил Хуснуллин.

«Параллельно разрабатываются проекты по продлению трассы от Казани до Екатеринбурга. Выйти на строительство этого участка планируется в начале 2022 года», — добавил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, работа ведется практически на каждом километре строящейся трассы М-12 Москва — Казань, заявил глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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