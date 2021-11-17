Ульяновск, , 10:14 — REGNUM В Ульяновской области на заседании штаба по комплексному развитию региона был представлен вновь назначенный председатель правительства Владимир Разумков и были сделаны заявления в части кадровой политики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Чиновник Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Руководителя правительства представил глава региона Алексей Русских. Выступая перед чиновниками, Владимир Разумков заявил, что до конца 2021 года одними из главных задач станут формирование нового правительства, работа над бюджетом, реализация приоритетных проектов, повышение зарплаты жителей и решение актуальных проблем населения.

Председатель правительства подчеркнул важность работы «единой командой», цель которой — повышение эффективности работы исполнительной власти.

«Хочу отметить, что формирование кабинета министров уже ведётся и состав будет утверждён до конца декабря. Это должна быть команда профессионалов», — отметил Владимир Разумков.

Губернатор Алексей Русских на своей странице в «Фейсбуке» заявил, что при формировании правительства «будем очень строго оценивать открытость органов власти в работе с жителями региона»:

«Одно из ключевых требований — оперативное и качественное реагирование на те вопросы, которые обозначают люди».

В числе приоритетов работы правительства также будет формирование бюджета на 2022 год с учётом ключевых направлений, обозначенных губернатором. В частности, речь идёт о снижение долговой нагрузки, оздоровлении бюджета для исполнения социальных обязательств.

«Самое важное — это повышение уровня дохода жителей Ульяновской области. Губернатор ставит перед нами задачу довести среднюю зарплату в регионе до среднероссийского уровня», — напомнил председатель ульяновского правительства, подчеркнув, что это позволит сдержать отток кадров из региона.

В настоящее время средняя зарплата в регионе превышает 35 тыс. рублей при среднероссийском показателе в 50 тыс. рублей. Продолжается заключение соглашений с предприятиями и организациями о повышении заработной платы сотрудникам — в настоящее время закреплено более 900 таких договорённостей.

Также в числе приоритетных вопросов — реализация национальных проектов, участие в федеральных программах, реализация инфраструктурных проектов.

Ключевой остаётся работа с населением. Власти заявляют, что при федеральной поддержке будут решаться проблемы обманутых дольщиков, модернизироваться сети водоснабжения, проводиться противооползневые работа и газификации населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что при рассмотрении кандидатур на руководящие должности (министров и глав районов) нужно обращать внимание на рейтинги качества и оперативности ответов на обращения жителей, которые формирует ЦУР (Центр управления регионом). Руководитель региона при этом предупредил, что «если районы или министерства регулярно попадают в «красные» зоны» в данных рейтингах, то «нужно пересмотреть кандидатуры».

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