Нижний Новгород, , 10:11 — REGNUM В Нижегородской области планируется реконструкция судоходных шлюзов 15−16 Городецкого гидроузла, строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода. Документы аукциона в электронной форме по выбору подрядчика выполнения работ опубликованы на портале Госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прохождение шлюза Пресс-служба Администрации Волжского бассейна внутренних водных путей

Заказчиком выступает Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), которое передает полномочия по заключению и исполнению от имени РФ государственных контрактов Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей».

Подрядчик, согласно проекту контракта, должен выполнить работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию данного объекта. Работы должны быть выполнены в два этапа: на первом этапе необходимо провести инженерные изыскания и подготовить проект, на втором — запланированы непосредственно реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Двухкамерный шлюз №15 Городецкого гидроузла создается для пропуска судов и составов, поддержания подпорного уровня воды. Нижний подходной канал Городецкого гидроузла и судовой ход на участке ВВП (Внутренних водных путей) от 854,5 до 895 км судового хода по Атласу ЕГС создаст нормальные судоходные условия с гарантированными глубинами 4 метра в течение навигационного периода

В ходе выполнения контракта подрядчик может привлекать субподрядчиков на все виды работ, при необходимости прекращения работ или их приостановления на срок более чем шесть месяцев с перспективой их возобновления в будущем, принимается решение о консервации объекта.

Указано, что мероприятия по охране окружающей среды необходимо проектировать комплексно, с учетом прогноза ее изменения в связи с постройкой сооружений и освоением территории. Работы по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия проектом контракта не предусмотрены.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 21,773 млрд рублей. Предполагаемая (предельная) стоимость реконструкции — 22,182 млрд рублей в ценах соответствующих лет с учетом стоимости проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, землеустроительных работ, необходимых согласований, аудитов и экспертиз.

До конца 2022 года должен быть выполнен первый этап проекта, полностью объект необходимо сдать не позднее 20 декабря 2024 года. Источник финансирования — федеральный бюджет по федеральной адресной инвестиционной программе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. С момента подписания акта о приемке законченного строительства гарантийный срок на объект составляет пять лет.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 2 декабря 2021 года. Аукцион будет проведен 3 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось строительство Нижегородского гидроузла, однако второй этап согласования проекта не был пройден, отмечал в ходе Четвертого международного конгресса «Гидротехнические сооружения и дноуглубление» заместитель министра транспорта России Александр Пошивай. Было принято решение о промежуточном варианте с дополнительной камерой к шлюзу 15 и судоходным каналом с дноуглублением протяженностью около 40 км.