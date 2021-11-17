Пекин, , 10:10 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что изменение климата вполне может стать новым ярким событием в сотрудничестве Китая и США, поскольку обе страны переходят к зеленой и низкоуглеродной экономике, сообщает 16 ноября агентство Сниьхуа.

Си Цзиньпин U.S. Department of State

Си сделал эти замечания во время виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом. Он повторил, что Китай добьется самого большого в мире сокращения интенсивности выбросов углерода в кратчайшие сроки в истории, что потребует экстраординарных усилий.

«Китай имеет в виду то, что говорит», — сказал Си, отметив, что сохранение окружающей среды стало в Китае концепцией домашнего хозяйства и социальным консенсусом.

Отметив, что Китай по-прежнему является крупнейшей развивающейся страной в мире, Си заявил, что всем странам необходимо соблюдать принцип общей, но дифференцированной ответственности и соблюдать баланс между решением проблемы изменения климата и защитой средств к существованию.

«Что нужно миру, так это меньше указывать пальцем или обвинять, но больше солидарности и сотрудничества», — подчеркнул Си.

Он призвал развитые страны добросовестно выполнять свои исторические обязанности и надлежащие обязательства и поддерживать последовательность политики.