Пекин, 17 ноября 2021, 10:10 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что изменение климата вполне может стать новым ярким событием в сотрудничестве Китая и США, поскольку обе страны переходят к зеленой и низкоуглеродной экономике, сообщает 16 ноября агентство Сниьхуа.
Си сделал эти замечания во время виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом. Он повторил, что Китай добьется самого большого в мире сокращения интенсивности выбросов углерода в кратчайшие сроки в истории, что потребует экстраординарных усилий.
Отметив, что Китай по-прежнему является крупнейшей развивающейся страной в мире, Си заявил, что всем странам необходимо соблюдать принцип общей, но дифференцированной ответственности и соблюдать баланс между решением проблемы изменения климата и защитой средств к существованию.
Он призвал развитые страны добросовестно выполнять свои исторические обязанности и надлежащие обязательства и поддерживать последовательность политики.