Пекин, , 10:07 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность взаимного уважения, мирного сосуществование и взаимовыгодного сотрудничества в качестве трех принципов развития китайско-американских отношений в новую эпоху, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Си сделал эти замечания на виртуальной встрече с президентом США Джо Байденом, которая состоялась 16 ноября. Си призвал страны уважать социальные системы и пути развития друг друга, уважать основные интересы и основные проблемы друг друга и уважать право друг друга на развитие.

«Мы должны относиться друг к другу как к равным, держать разногласия под контролем и искать точки соприкосновения, сохраняя при этом различи», — сказал Си.

Си подчеркнул, что мирное сосуществование между двумя странами представляется крайне важным, заявив, что отсутствие конфликтов и конфронтации — это линия, которой должны придерживаться обе стороны. Си отметил, что, поскольку их интересы глубоко переплетены, Китай и Соединенные Штаты выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации.

Мир достаточно велик, чтобы две страны могли развиваться индивидуально и коллективно, сказал Си. «Правильнее всего выбрать взаимную выгоду, а не игру с нулевой суммой или подход «Я выиграл-ты проиграл», заключил китайский лидер.