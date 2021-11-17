Пенза, , 10:14 — REGNUM На территории Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи возобновили строительство новейшего клинико-диагностического лабораторного комплекса, проект создания которого был поддержан на уровне Минздрава РФ. Об этом сообщает пресс-служба облминздрава.

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Примечательно, что строящийся объект выбран площадкой для проведения областного конкурса «Лучший каменщик». Мастера своего дела будут соревноваться за призы губернатора Пензенской области. В этом году в конкурсе принимают участие 20 человек из пяти строительных организаций Пензы. Ожидается, что за четыре дня силами конкурсантов будет возведен один этаж новой микробиологической лаборатории.

ИА REGNUM напоминает, на строительства диагностического лабораторного комплекса в Пензе из областного бюджета направили 166 млн рублей. Минздрав России взял на себя обязательства по оснащению лаборатории новым современным оборудованием.

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