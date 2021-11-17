Луганск, 17 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Силовики Украины обстреляли из артиллерийских орудий село Червоный Лиман, которое контролирует Луганская Народная Республика (ЛНР). Об этом 17 ноября рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

«В 6.00 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Муратово (под контролем Киева — ред.) вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Червоный Лиман с применением артиллерии калибром 152 миллиметра», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что по населенному пункту было выпущено три снаряда и добавляется, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Киев выразил протест в связи с указом президента РФ Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».