Воронеж, 17 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Женщина и четверо ее детей погибли при пожаре в Воронежской области рано утром 17 ноября, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Пресс-служба прокуратуры Воронежской области На месте пожара

Пожар в частном жилом доме в селе Костово Ольховатского района, в котором проживала семья с пятью детьми, произошёл около 06:30 17 ноября. В результате пожара погибла женщина, 1988 года рождения, и четверо её детей. Пятый ребёнок не найден, тушение пожара продолжается, уточнил представитель прокуратуры.

По предварительным данным, эта семья ранее состояла на профилактическом учете, была снята с него, однако в ноябре этого года мать привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

По факту пожара начата процессуальная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области. Выясняются причины пожара. Прокуратура также проверит работу органов системы профилактики по работе с многодетной семьей.