Лондон, 17 ноября 2021, 10:06 — REGNUM Читатели британской газеты Express обеспокоились резким скачком цен на газ в Европе на фоне новостей о приостановке сертификации «Северного потока — 2» в Германии.
Пользователи рекомендовали отказаться от политической риторики и начать прагматично смотреть на ситуацию. Один из читателей считает, что ситуация связана с европейской «бюрократической волокитой».
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Федеральное сетевое ведомство Германии сообщило, что приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2». Представители регулятора отмечали, что оператору потребуется создать немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку.