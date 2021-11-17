Лондон, , 10:06 — REGNUM Читатели британской газеты Express обеспокоились резким скачком цен на газ в Европе на фоне новостей о приостановке сертификации «Северного потока — 2» в Германии.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мне кажется, решение (о приостановке сертификации) было навязано американцами и НАТО. Стоимость газа в ЕС и Британии взлетит до небес. И все ради того, чтобы обанкротить Россию», — пишет один из пользователей.

Пользователи рекомендовали отказаться от политической риторики и начать прагматично смотреть на ситуацию. Один из читателей считает, что ситуация связана с европейской «бюрократической волокитой».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Федеральное сетевое ведомство Германии сообщило, что приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2». Представители регулятора отмечали, что оператору потребуется создать немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку.