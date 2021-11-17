Москва, , 10:04 — REGNUM Более 20 российских компаний при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и Российского экспортного центра (РЭЦ) принимают участие в крупнейшей международной медицинской выставке Medica 2021. Как сообщает сайт РИЦ, в Дюссельдорфе (Германия) организован национальный павильон под брендом Made in Russia для отечественных производителей медицинской продукции.

На выставку 22 российских производителя привезли комплексы ПЦР-диагностики, реанимационное и диагностическое оборудование, обучающие системы для врачей, БАДы, медицинские экзоскелеты, установки обеззараживания воздуха и антисептики, тренажеры для комплексной физической реабилитации, лабораторные реагенты и оборудование. В коллективной экспозиции Российского экспортного центра принимают участие 15 компаний. Еще семь предприятий представят свою продукцию в индивидуальных экспозициях.

Общая площадь российской национальной экспозиции на выставке составила более 450 кв. м.

Традиционно РЭЦ организует для каждого экспортера целевые встречи с заинтересованными покупателями продукции. В этом году в первый же день работы проведено более 40 деловых встреч в формате MatchMaking, в рамках которых экспортеры встретились со своими потенциальными покупателями.

«РЭЦ — самый важный для правительства и наших компаний механизм продвижения наших товаров и услуг на международные рынки. Это рыночный игрок, который при активном содействии властей обеспечивает мерами поддержки как крупных экспортеров, так и средний и малый бизнес, который только собирается выйти за границу или уже хочет расширить свое присутствие там. Мы приложим все силы для достижения тех целей по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта, которые были поставлены президентом в его майском указе», — отметил председатель ВЭБ. РФ, глава совета директоров РЭЦ Игорь Шувалов, его слова приводятся на сайте РЭЦ.

Напомним, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.