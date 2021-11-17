Москва, , 10:04 — REGNUM В Москве вырос оборот предприятий, на которых распространялись антиковидные ограничения в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября. Об этом 17 ноября сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

В период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

В период с 8 по 14 ноября, после перехода в стандартный режим работы, максимальный рост по сравнению с предшествовавшей нерабочим дня неделей (с 18 по 24 октября) показали предприятия сферы бытовых услуг — в 3,2 раза или до 215,3 млн рублей.

«Сразу после завершения нерабочей недели высокий спрос был зафиксирован в сферах спорта, отдыха и развлечений: среднесуточная выручка работающих в этих отраслях предприятий 8−14 ноября выросла по сравнению с неделей до введения ограничений более чем в два раза — до 387,6 млн рублей», — рассказал Пуртов.

По его словам, в столице полностью восстановилась непродовольственная розница, при этом существенный рост выручки был зафиксирован 11−12 ноября, когда многие магазины объявили масштабные распродажи.

Не смог пока полностью восстановиться общепит, хотя и его выручка приблизилась к показателям, предшествовавшим нерабочим дням. Среднесуточный оборот отрасли восстановился на 93,7% и составил 1 млрд рублей.